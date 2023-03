Aggredì il barista lungo il corso di Civitanova: Daspo urbano per un giovane e due deferimenti

CIVITANOVA- Era stato tra i protagonisti di una violenta rissa che, nella notte tra sabato e domenica 13 marzo, era avvenuta lungo un bar del corso di Civitanova. Rissa nata per il rifiuto del barista a vendere altro alcool al gruppetto. Per questo motivo un giovane è stato sanzionato con un Daspo urbano di un anno nel quale non potrà avvicinarsi a diverse aree del centro (non solo quelle dove è avvenuta la violenza).

Gli altri provvedimenti

Gli altri due protagonisti sono stati deferiti per ubriachezza. Quella sera per riportare la calma fu necessario l'intervento della polizia.