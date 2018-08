Aggredito per rapina il farmacista Daniele Maria Angelini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Tentata rapina al farmacista Daniele Maria Angelini che questa mattina, domenica 5 agosto 2018, stava rientrando a casa con parte dell'incasso di un locale di Porto San Giorgio. L'imprenditore è stato ferito alla testa con un pugno da un uomo arrivato in scooter, casco in testa. L'ex presidente del consiglio comunale malgrado il colpo ha rewsistito e non ha mollato la borsa. Il rapinatore vista la reazione è fuggito.