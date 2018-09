«L'ho afferrato alla gamba e un'ora dopo la Polizia ha preso lo scippatore»

di Chiara Marinelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - «Mi sembrava di essere in un film. Sono piena di lividi ma quel giovane l’ho tenuto per una gamba, cercando di bloccarlo per alcuni secondi. Dopo un’ora, mentre ero al pronto soccorso, la polizia è venuta da me per dirmi che lo avevano preso. I poliziotti mi sono sempre stati vicini». A parlare è Leondina Marconi, la sessantottenne civitanovese, nella mattinata di sabato. Superato lo choc ricorda l’episodio che, suo malgrado l’ha vista protagonista. Accanto a lei il questore di Macerata, Antonio Pignataro, che ieri è arrivato a Civitanova per sincerarsi delle condizioni della donna e per mostrarle segni di affetto e vicinanza (le ha anche offerto un caffè).