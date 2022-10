CIVITANOVA - Da qui si alza il no all’istituzione del ministero del mare. O meglio, al passaggio delle deleghe riguardanti il demanio e all’applicazione della direttiva Bolkestein dal Turismo di Daniela Santanchè al nuovo dicastero (senza portafoglio) assegnato a Nello Musumeci, Politiche del mare e per il Sud. Ad essere preoccupati sono i balneari aderenti al movimento “Adesso basta”. A Civitanova sono rappresentati, tra gli altri, da Stefano Battistelli, Andrea Ruffini (quest’ultimo candidato alle comunali nella lista di An) e Mario Torresi.

Hanno partecipato al comitato nazionale del movimento e condiviso questo comunicato. «Massima solidarietà e vicinanza ai ministri del nuovo governo – si legge – sono gravi e ingiustificati gli attacchi dei partiti di opposizione. Attacchi del genere dimostrano soltanto una volontà da parte dei partiti filo Bolkestein, ovvero quella di distruggere la difesa delle coste italiane a vantaggio di multinazionali». La posizione di “Adesso basta” è nota: la loro battaglia non è sull’entità degli indennizzi per i concessionari uscenti o per le modalità di pubblicazione dei bandi del 2024, vogliono che i bandi non ci siano, almeno fino al 2033 come prevede la proroga che il Consiglio di Stato ha considerato contraria alle direttive europee. E difendono, pur senza nominarla, Daniela Santanchè. Gli attacchi cui si riferiscono sono quelli che indicano un presunto conflitto di interessi, avendo quote in una società che gestisce uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi.

«Avere dei ministri competenti nel loro ruolo in questo Paese è sempre più difficile – continuano i balneari – e quando ciò avviene, si palesa il rischio che proprio per la colpa di essere competenti, gli stessi ministri vengono tacciati come politici in conflitto di interesse. Se, chi è esperto in materia turistica nazionale, non può difendere la categoria dei balneari dagli attacchi di una Commissione Europea, allora chi può rappresentare il comparto? È vergognoso che parte della politica strumentalizzi un problema enorme che ha il comparto balneare, esclusivamente per attaccare politicamente un nuovo governo prima ancora che inizi a lavorare. È bene difendere le competenze e l’autonomia dei nuovi ministri e giudicarli solo dopo il loro operato, soprattutto di un governo votato e voluto dagli italiani, altrimenti faremo prima a consegnare le chiavi dell’Italia all’Europa».



Dunque ribadita da parte dei balneari civitanovesi aderenti al movimento “Adesso basta” la linea già espressa nel recente passato. In più, con la nomina di Daniela Santanchè al Turismo, vedono la possibilità di vedere riconosciute le loro istanze, visto che il neo ministro, in precedenza, ha sempre evidenziato una posizione contro la Bolkestein e a favore dello status quo del comparto balneare nazionale.