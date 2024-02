Civitanova, addio alla "mammara" Giuseppina Panichelli: si è spenta a 89 anni una delle prime ostetriche cittadine

CIVITANOVA Lutto a Civitanova per la morte di Giuseppina Panichelli, da tutti conosciuta come la “mammara”. Aveva 89 anni ed è stata una delle prime ostetriche della città, facendo nascere centinaia di bambini così come altrettante mamme.

Il ricordo

Era lei, infatti, a seguire non solo il parto, ma anche le prime fasi di vita dei neonati. Ha prestato servizio anche al reparto di ostetricia dell’ospedale di Recanati. Tanti la ricordano per la grande passione e professionalità che metteva nel suo lavoro. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato San Marone dell’impresa funebre Lanzi. Il funerale si terrà domani alle 15 nella chiesa di San Gabriele. Panichelli, conosciuta come Pina, lascia il marito Bautilio Pepa, il fratello Roberto, la cognata e i nipoti.