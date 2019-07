Acqua inquinata e bagni vietati: ipotesi scarichi clandestini

di Emanuele Pagnanini

CIVITANOVA Ordinanza choc per il primo fine settimana di luglio. In seguito alle rilevazioni dell’Arpam, trovati batteri fecali alla foce del fosso Maranello. Ieri mattina è scattato il divieto di balneazione in uno dei tratti più frequentati del litorale civitanovese. Si tratta di quello denominato appunto “in direzione fosse Maranello” ed è lungo 690 metri, dallo stabilimento Golden Beach a nord al G7 a sud. Come prevede la zonizzazione dell’Arpa Marche, la costa di Civitanova è divisa in 11 aree di prelievo. Qualora le analisi in quel punto indicassero presenza di inquinamento, si chiude la fascia attorno secondo una stima prudenziale.Sbigottiti i bagnanti e adirati i balneari. Ma rispetto ad altri precedenti, c’è un aspetto più preoccupante. Stavolta non c’entrano le piogge e gli scolmatori fognari: si tratta di un vero e proprio sversamento, forse dovuto ad un allaccio abusivo. Ipotesi al vaglio di carabinieri e polizia locale che hanno avviato le indagini.