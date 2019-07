Si accorge che qualcosa non va e salta fuori: auto incenerita dalle fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ieri sera a Civitanova un automobilista è riuscito a scendere dall’auto appena un attimo prima che prendesse fuoco. E’ successo nei pressi del casello dell’A14 intorno alle 19.L’uomo si è accorto che l’auto non andava bene, si è fermato ed è stato l’inferno, domato dai vigili del fuoco. Per lui, per fortuna, nessuna conseguenza.