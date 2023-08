CIVITANOVA - Raptus di gelosia: accoltellato un uomo nel piazzale di un distributore di carburante. Choc lungo la statale Adriatica, all’ora di punta. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.20, in via De Amicis, lungo la Ss 16, nel piazzale del distributore di carburanti “Is” che si trova di fianco al cimitero di San Marone. È lì che un uomo, un napoletano di 46 anni, ha accoltellato un albanese, sulla cinquantina.



APPROFONDIMENTI INFORTUNIO DOMESTICO Tolentino, cade dalla scala mentre sistema la canna fumaria: 57enne grave ​soccorso dall'eliambulanza

A scatenare la violenza sarebbero stati motivi legati alla gelosia. Il napoletano, infatti, avrebbe visto la sua ex fidanzata insieme al nuovo compagno proprio in quel piazzale. Da qui l’aggressione. La vittima è stata colpita alle spalle, con diversi fendenti, di cui uno sopra la spalla e un altro alla nuca. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde per prestare soccorso all’albanese rimasto ferito, che era cosciente ed in piedi. L’uomo, dopo un primo controllo, è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato all’ospedale di Civitanova Alta per le cure del caso. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero gravi. Subito è scattata la caccia all’uomo da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, sul posto per chiarire la dinamica di quanto accaduto. L’aggressore (difeso dall'avvocato Francesco Mantella) è stato subito individuato e bloccato dai militari dell’Arma, guidati dal capitano Massimo Amicucci, in meno di un’ora. Nei suoi confronti è scattato l’arresto e ora si trova ai domiciliari.