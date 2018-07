Abbraccio e scompare il portafogli: la sexy ladra colpisce anche in treno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA- Non si ferma la serie di furti con destrezza praticata a danno di persone anziane. L’ultimo episodio di tal genere si è consumato alla stazione di Civitanova. Ancora una volta, una giovane donna ha avvicinato un anziano, si è rivolto a lui con fare affabile e al momento dei saluti gli ha sottratto il portafoglio. L’episodio si è consumato in treno, a rendere tutto più facile un abbraccio molto affettuoso quanto beffardo che la piacente ragazza ha concesso alla sua vittima di turno. Il 69enne ha realizzato la triste scoperta solo una volta sceso alla stazione di Civitanova, dove, mentre metteva la mano in tasca per prendere il denaro per una pausa di ristoro, si è reso conto che questo era sparito e che era stato raggirato.