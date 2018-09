L'abbraccia fuori dalle Poste â€‹e gli sfila il libretto della pensione e il bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Lo saluta con affetto, spacciandosi per un suo vecchio amico, lo abbraccia e gli sfila dal gilet il libretto della pensione e la tessera BancoPosta. È successo questa mattina di ieri, intorno alle 9.30, a Santa Maria Apparente. Intorno a quell'ora l'uomo, un pensionato ottantaduenne civitanovese, era appena uscito dall'ufficio postale di via Silvio Pellico, a Santa Maria Apparente. Ad un certo punto è stato avvicinato da uno sconosciuto, che lo ha salutato e ha iniziato a dargli confidenza, trattandolo proprio come un vecchio amico. Lo ha abbracciato, salutandolo, e nel frattempo gli ha sfilato dal gilet il libretto della pensione e la tessera BancoPosta.