L'abbraccia, la chiama per nome e le sfila la catenina: caccia alla ladra bionda

CIVITANOVA – Le si avvicina con fare amichevole, la chiama per nome e chiede come sta sua figlia e come sta la sua famiglia. E mentre la abbraccia le sfila dal collo una catenina d'oro: era un regalo del marito scomparso. La vittima è una ottantenne.L'episodio è avvenuto nei pressi del supermercato Coal, lungo la statale Adriatica, nel quartiere di San Marone. La signora finita nel mirino della bella ladra bionda si è presentata presso la caserma dei carabinieri di via Carnia per sporgere denuncia. Utili potrebbero rivelarsi le telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero avere immortalato il volto della ladra o altri elementi utili.