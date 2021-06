È morta la super nonna-sarta: Eleonora Donnini si è spenta a 106 anni. Era la persona più longeva di Cingoli

CINGOLI - È morta la super nonnina di Cingoli, Eleonora Donnini, vedova Sopranzetti. Era nata il 3 novembre 1914, aveva 106 anni ed era la persona più longeva di Cingoli.

Abitava con la figlia Isabella che fino all’ultimo momento l’ha assistita con tanta dedizione e affetto. La piangono le figlie Maria, Isabella, i nipoti Anna Rita, Rossano, Andrea e Simona, i pronipoti Michela, Matteo, Giulia e Irene. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella Collegiata di Sant’Esuperanzio e saranno celebrati dal parroco don Patrizio Santinelli. Eleonora ha dedicato la vita alla famiglia lavorando come sarta per molti cingolani. Una bravissima sarta. Precisa anche nei piccoli dettagli e col passar degli anni era riuscita ad avere una clientela molto consistente e qualificata. Ha iniziato questo mestiere da ragazzina e poi dopo qualche anno si è messa in proprio aprendo una sartoria in casa. La salma verrà tumulata al cimitero di Villa Strada.

