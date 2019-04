«La vogliamo aiutare» ma i due ragazzini gli sfilano 6mila euro

di Leonardo Massacesi

CINGOLI - Un pensionato di 74 anni, con diversi problemi di salute, derubato in casa: da un cassetto sono spariti circa 6 mila euro in contanti che aveva prelevato dal suo conto in banca. L’anziano ha presentato una denuncia ai carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. «Erano verso le 19 e stavo riposando in camera – ha raccontato amareggiato il pensionato –. Ho sentito bussare alla porta e sono andato ad aprire, mi sono trovato davanti due ragazzini. Mi hanno detto che volevano darmi una mano, li ho fatti entrare e sono andato in camera a vestirmi».