Vince 260mila euro con un gratta e vinci che ne costa 2: «Non vi dirò mai chi è»

CINGOLI - É caccia alla persona che ha vinto 260 mila euro che con un grattino “Turista per 10 anni” da 2 euro. Alla tabaccheria di Eva Paccusse, a Mummuiola di Cingoli, questa mattina tutte le persone che sono entrate nell'esercizio pubblico hanno cercato di far “parlare” la titolare. Ma è stato inutile.

«Siamo seri, anche se ho più che un'idea sulla persona che ha vinto, non dirò mai chi è – ci ha detto la

titolare dell'esercizio commerciale - anche perchè lunedì quando mi ha chiamato per dirmi che era il vincitore dei 260 mila euro grazie ad un grattino acquistato nella mia tabaccheria, almeno una decina di giorni fa, mi ha raccomandato di non spifferare il suo nome».

