La notte brava dei vandali Danni agli arredi dei viali e al sottopasso per il centro

CINGOLI - Vandali in azione a Cingoli lungo i Viali Valentini. C’è chi si diverte a scardinare i paletti delle staccionate che costeggiano i tratti alberati. Ma i segni delle scorribande notturne sono anche ben visibili sia nel sottopasso che dal parcheggio della Portella porta al piazzale Unità d’Italia, sia sulle vetrate della pensilina alla fermata dei pullman.Chiaramente con l’estate cresce anche il movimento notturno sia nei vicoli del centro storico che nelle zone limitrofe. Le staccionate dei Viali Valentini sono diventate un bersaglio prediletto per questi giovani che a tarda notte - probabilmente a causa di qualche bicchierino di troppo - si divertono a staccare i paletti. Non appena sistemate, le staccionate vengono subito abbattute. Inoltre c’è chi si diverte a fare dispetti rovesciando a terra i cestini di metallo dell’immondizia. Nel parco dei bimbi, invece, al mattino rimangono i resti di raduni notturni: bottiglie di vetro e di plastica, scatole porta pizza, sacchetti di plastica e tovagliolini di carta.