Vandali ancora scatenati, dopo le piantine sradicate cinque panchine in legno ai viali Valentini

CINGOLI - Continuano gli atti vandalici notturni: nella notte tra martedì e mercoledì lungo i viali Valentini sono state sradicate e ribaltate ben cinque panchine di legno. Non si tratta di ragazzini, ma probabilmente il raid è opera di grandicelli considerato che le panchine sono pesanti ed erano tutte bullonate e avvitate a terra, per cui è stato necessario usare una certa forza.





A segnalare il fatto un cingolano che ieri mattina, attorno alle 7, mentre passeggiava lungo il viale, in prossimità dell’ultimo tratto alberato, si è accorto delle panchine sradicate e ribaltate verso la staccionata. Non ha potuto fare altro che avvertire le autorità competenti. In mattinata gli operai comunali hanno rimesso le panchine al loro posto, bloccandole a terra sempre che delle lunghe viti. E questo bellissimo viale (invidiato da tutti) è spesso teatro anche di altri piccoli gesti vandalici, come il rovesciamento dei cestini di metallo con tutta l’immondizia a terra. E quando capita sono gli operai del Cosmari a riordinare tutto.

Anche una settimana fa qualcuno si era divertito a estirpare alcune piantine di Tasso (piantumate di recente attorno alle aiuole del giardinetto di San Carlo) per poi gettarle nei bagni pubblici del giardinetto. Mentre martedì sera in occasione del “Mercatino serale” (in esposizione oggetti di antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico) il movimento si è protratto fin dopo la mezzanotte, con tanta gente in giro non solo nel centro storico (dove erano collocati gli espositori) ma anche ai viali Valentini, e qualcuno alla fine della serata prima di tornare a casa, ha compiuto il raid ai danni delle panchine.

Intanto, già da qualche giorno, sono stati rafforzati i controlli notturni da parte della polizia locale e dei carabinieri di Cingoli, anche in vista delle tante serate che sono in programma in questo periodo lungo i viali Valentini con lo “Street Food Festival” (dal 14 al 17 agosto) e la serata di “Miss Italia” (18 agosto), poi con gli “Aperitivi europei” (20 agosto in centro storico) e il “Concerto all’alba” (22 agosto, zona panoramica Balcone delle Marche). Sono le serate in cui si prevede la presenza di molte persone, quindi anche i controlli saranno intensificati.



