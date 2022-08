CINGOLI - Vandali in viale Valentini a Cingoli. L’altra notte, alcuni ragazzi hanno preso di mira alcune sedie di plastica, accatastate sulla pista di pattinaggio per essere utilizzate nelle iniziative dei prossimi giorni, e hanno abbandonato alcuni rifiuti sul prato vicino all’area riservata al fitness.

Imbrattate alcune colonnine degli attrezzi sportivi. Nonostante la particolare attenzione alle aree verdi del centro, come viale Valentini, viale Margherita, il parco giochi Pennacchioni e quello delle Pietre Vive, purtroppo di notte queste zone vengono prese di mira dai ragazzi che abbandonano anche i rifiuti all’aria aperta. Ma c’è anche chi esagera con schiamazzi notturni fino alle prime ore del mattino per i vicoli del centro storico dove vengono danneggiati i vasi davanti alle abitazioni. C’è chi racconta di essere stato svegliato dal gran chiasso, ma quando ha provato a richiamare dalla finestra alcuni di questi ragazzi, le risposte non sarebbero state per niente apprezzabili. Anche per evitare questo tipo di disagi, sono stati aumentati i controlli da parte delle forze dell’ordine. I controlli sono aumentati anche nei locali e lungo le strade.