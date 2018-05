Un uomo viene travolto da una rotoballa E' in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Grave incidente sul lavoro in località Botontano. Un uomo stava scaricando delle rotoballe da un rimorchio quando improvvisamente una di queste gli è caduta addosso colpendolo in pieno: l’uomo è stato scaraventato a terra. Sono stati chiamati subito i soccorsi, in pochi minuti sul posto il 118. Allertata anche l’eliambulanza che al momento del suo arrivo non è potuta atterrare perchè in quel momento (attorno alle 16.45) imperversava un temporale e la visibilità era scarsa. L’elisoccorso è tornata in sede. Così l’uomo in codice rosso, una volta stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette con l’ambulanza. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Macerata. Sono in corso gli accertamenti per stabile la dinamica dell’incidente.