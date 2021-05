Mamma e commerciante stroncata dal male a soli 44 anni: oggi l'ultimo saluto a Barbara

CINGOLI - Un’intera comunità sotto choc per la morte della 44enne cingolana Barbara Bitti, titolare del negozio di generi alimentari “Buongiorno Coal” in attività nel centro abitato della frazione di Troviggiano dove viveva con il marito Loris Marcelloni e i suoi due figli. Barbara ha lottato con grande coraggio fino all’ultimo momento sempre sorretta dai suoi familiari.

Ben voluta da tutti, apprezzata nel lavoro per la sua disponibilità e cortesia verso i suoi clienti. Una bravissima persona. Era riuscita a creare con gli anni un ottimo rapporto con la sua clientela. Sempre pronta a dare un consiglio, nonché nel cercare in tutte le maniere di accontentare i suoi clienti. Il suo è stato uno dei quattro esercizi commerciali dell’intero territorio comunale ad aderire all’iniziativa dell’amministrazione comunale durante l’emergenza sanitaria con una convenzione sui “buoni spesa” distribuiti dall’ufficio dei servizi sociali del Comune di Cingoli per le persone bisognose nell’ambito delle misure urgenti di solidarietà alimentare.

Aderendo all’iniziativa dell’ente municipale ha dato una dimostrazione di sensibilità verso le famiglie bisognose in un momento particolarmente difficile. La piangono il marito Loris, i due figli, la mamma Luciana, il padre Luigi, il fratello Fabio, i suoceri Rosa e Mario, gli zii Milena e Fabrizio. Il ricordo tra i suoi paesani è unanime sulla bontà di questa madre di famiglia che ha lasciato un vuoto incolmabile in primis tra i suoi cari ma anche nell’intera comunità.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 15; il corteo si muoverà dall’ospedale di Cingoli per raggiungere la chiesa di Santa Maria Assunta di Troviggiano dove alle 15.30 il parroco celebrerà il rito funebre. La tumulazione avverrà nel cimitero di Troviggiano.

