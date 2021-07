Investita da un'auto mentre attraversa la strada, muore una donna. La frazione sotto choc

CINGOLI - Investita da un'auto, una donna di 85 anni è morta a Cingoli. E' successo nel pomeriggio nella frazione Grottaccia. L'anziana stava attraversando la strada all'interno del centro abitato quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata investita da una Fiat Punto condotta da un 70enne di Jesi. Saranno le indagini a chiarire le cause di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma nulla hanno potuto per salvare la vita all'anziana che è spirata sul posto. La frazione è sotto choc per la tragedia dal momento che la vittima era molto conosciuta.

Ultimo aggiornamento: 19:47

