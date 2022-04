Residence Mengoni in vendita, un altro pezzo di storia di Cingoli verrà venduto. Ecco quanto costa e quando ci sarà l'asta

CINGOLI - Un altro pezzo di storia di Cingoli, dopo l’albergo Balcone delle Marche, va all’asta: infatti il prossimo 21 aprile si terrà l’asta giudiziaria per acquistare, partendo da 1.361.800 euro, il “Residence Fred Mengoni”, l’ex colonia estiva (per oltre un decennio alloggio per tanti bambini provenienti in gran parte dalle località costiere) acquistata dall’imprenditore italo-americano da un privato agli inizi del 2000.



La struttura

Ristrutturata e riconvertita in un centro benessere (ben visibile la scritta “Fred Mengoni – Residence 2005”) collocata sopra il tetto della struttura), ubicata lungo la strada dei Trentavisi, salendo verso il crossodromo Tittoni. Doveva essere il fiore all’occhiello delle strutture turistiche, ma a metà dell’opera i lavori si sono fermati e non sono più ripresi, determinando un lungo percorso giudiziario che ha portato l’immobile all’asta. A quei tempi si parlava di un investimento di oltre 3 milioni di euro tra l’acquisto dell’edificio con l’attiguo spazio verde e la ristrutturazione. Residence da completare, ma con all’interno un ristorante con cucina a piano terra e una quarantina di mini appartamenti con bagno privato, distribuiti tra piano terra, primo piano e secondo piano, più diverse soffitte. Gli appartamenti ai piani superiori hanno balconi esclusivi e ampie terrazze panoramiche. La superficie complessiva solo degli appartamenti è di circa 2.045 metri quadri, mentre lo spazio verde esterno si distende su 459 metri quadri. L’immobile è dotato anche di un ascensore e conta un altro fabbricato adibito ad autorimessa con 8 box auto indipendenti, Insomma l’intenzione dell’imprenditore italo-americano era la realizzazione di un centro benessere da cinque stelle. Dagli anni ‘50 agli anni ‘70 la colonia è stata sempre molto frequentata e si interagiva su una specie di scambio estivo: i bambini di Cingoli e degli altri centri montani limitrofi, andavano per una o due settimane in colonia al mare, mentre dalla costa venivano i pari età a Cingoli. Poi con il passar degli anni questo servizio è stato dismesso e l’ente municipale dopo alcuni anni di chiusura ha venduto a una società cingolana, che a sua volta l’ha ceduto a Fred Mengoni.

