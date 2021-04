Addio alla negoziante Marchegiani moglie dell’ex calciatore David Mugianesi: oggi l’ultimo saluto nella Collegiata

CINGOLI - Il Balcone delle Marche piange Rita Amelia Marchegiani, morta martedì nella sua abitazione all’età di 67 anni. Lascia il marito David Mugianesi, il figlio Tommaso, la nuora Consuela, la nipote Amelia, la mamma Lucia, la suocera Irene e le sorelle.

Il rito funebre sarà celebrato oggi alle 15.30 alla Collegiata di Sant’Esuperanzio. La salma verrà tumulata al cimitero locale. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, molto conosciuta e stimata. Lei per diversi anni è stata titolare di un negozio di erboristeria in corso Garibaldi, e poi assistente nel centro diurno per disabili “Una porta aperta” di Cingoli. Il marito David, ex calciatore, ha militato anche in serie B e C. È stato anche protagonista della grande Cingolana Calcio nello spareggio promozione vinto (2-1) contro la Sangiustese per salire in serie D nel 1986.

