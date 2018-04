La tragedia di Piergiuseppe stroncato da malore mentre sta pescando

di Leonardo Massacesi

CINGOLI - Dramma sulle rive del Lago di Castreccioni. Un uomo di 61 anni, Piergiuseppe Villani, residente ad Apiro, molto conosciuto in paese, volontario della Piros, mentre era a pesca sulle rive dell’invaso si è sentito male, era solo, non è riuscito a chiamare i soccorsi anche perché in quel momento (a sera inoltrata) al lago non c’era più nessuno e le ultime persone erano partite all’imbrunire: solo dopo diverse ore, quando i familiari non l’hanno visto rientrare a casa, è partita la ricerca che ha portato al ritrovamento del corpo dell’uomo in acqua, a circa due metri dalla riva, purtroppo senza vita.Probabilmente il pescatore ha avuto un malore quando ancora stava sulla riva. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Apiro, quelli del comando provinciale di Macerata, il 118 dell’ospedale di Cingoli e i carabinieri della stazione locale. Il sessantunenne solitamente andava a pescare dalle 5 del pomeriggio fino alle 9 di sera. E al lago aveva il suo posto preferito, nei pressi del chiosco Baia di Popeye, quello dove esercitava la sua passione e dove ha fatto l’ultima telefonata alla moglie avvertendola che di lì a pochi minuti sarebbe rientrato.