Lo Street Food Festival fa il pienone: musica e buon cibo attirano i giovani. E oggi la gran chiusura

CINGOLI - Boom di presenze nelle prime giornate (e oggi si chiude) della prima edizione dello “Street Food Festival Cingoli”: l’evento più atteso dell’esate ha richiamato sabato e domenica al Balcone delle Marche lungo i Viali Valentini oltre cinquemila persone, con il 90% di giovani provenienti in gran parte delle località limitrofe. Parcheggi esauriti fino dalle prime ore del pomeriggio. Una marea di gente che si è fermata fino a tarda notte.



Non poteva essere diversamente vista la qualità dei piatti proposti dagli ambulanti enogastronomici con specialità non solo marchigiane ma anche abruzzesi, romagnole, pugliesi siciliani e calabresi. Tanta curiosità ha destato il carrettino vintage di “Panù – Il pnuozzo che piace” di San Giorgio a Cremano. Un’ottantina i tavoli dislocati lungo il viale alberato. Molto gettonati i chioschi dell’asado argentino (ma anche della variante “Mi rancho argentino”), del barbecue americano, della cucina venezuelana e di altre specialità sudamericane. Così come le olive ascolane e la piedina romagnola.



Agenti della polizia locale e carabinieri forestali impegnati sia nella richiesta del green pass (necessario per entrare) che nei controlli. E poi tanta musica a rallegrare le serate. Si è partiti con il gruppo locale “I Brutti di Fosco” con un concerto dall’esplosivo incontro tra la magia della musica celtica e la potenza del rock. A Ferragosto a tenere banco il Dj Street. E questa sera la musica dal vivo con Max Ruggeri con un repertorio live (easy jazz, swing, cantautori italiani e internazionali). Il tutto accompagnato dal batterista cingolano Carlo Coppari.



La kermesse musicale si chiude oggi con le note blues rivisitate dei “Barrelhouse”, per una serata indimenticabile tra cibo e musica. E anche questa sera si prevedono un altro pienone. Dunque un grande evento, una scommessa vinta, gestita dall’associazione culturale “Gente di strada” e che avuto il pieno sostegno e il patrocinio dell’amministrazione comunale, grazie all’impegno dell’assessore comunale al Turismo e spettacolo Cristiana Nardi.

