Cingoli, spunta l'accertamento archeologico: sospesi i lavori di rifacimento del selciato nel centro storico

CINGOLI Sospesi i lavori del rifacimento del selciato in via Mazzini, nel cuore del centro storico cittadino, per accertamento archeologico. In occasione del cantiere di rifacimento del selciato nel tratto antistante il palazzo della Banca è infatti emerso un contesto di probabile interesse archeologico, subito segnalato dalla società addetta alla supervisione.

L'intervento

Sul posto è subito intervenuta la Funzionaria di zona per la Soprintendenza archeologica della Marche, la dott.ssa Cecilia Gobbi, che ha dato mandato alla ditta specializzata di eseguire le opportune ispezioni e analisi per la valutazione dell’interesse e del valore archeologico del contesto. Presenti al sopralluogo il Sindaco Michele

Vittori, il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale l’architetta Federica Vita e il Direttore degli istituti culturali comunali il dott. Luca Pernici, l’archeologa che curerà l’ispezione la dott.ssa Alessadra d’Ulizia. I lavori di ispezione archeologica si protrarranno per alcune settimane.