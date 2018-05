A spasso col cane nota i ladri vicino casa e li mette in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Esce a passeggio con il cane dopo cena attorno alle 21.30 e dopo aver percorso pochi metri di strada il cane quasi lo “tira” verso una palazzina vicina con sei appartamenti, qui nota una macchina parcheggiata (una Mercedes Station wagon di colore grigio), un'auto mai vista prima da quelli parti.Subito al cingolano è venuto il primo sospetto ed ha preso il numero della targa. Percorsi un paio di metri vede quattro persone davanti ad uno di questi appartamenti situato al primo piano: due di loro erano sulle scale esterne davanti alla porta d'ingresso, gli altri due nel giardino. L'uomo ha fatto l'indifferente, ha proseguito la sua passeggiata in silenzio come se non avesse notato nulla, si è allontanato un po ed ha chiamato subito i carabinieri che sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma i ladri avevano tagliato la corda rinunciando al colpo. Anche la Mercedes era sparita. I ladri una volta scoperti hanno preferito fuggire. L'appartamento preso di mira sarebbe di proprietà di una coppia residente a Macerata.