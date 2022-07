CINGOLI - Si è svegliata sentendo dei rumori sospetti e quando è uscita dalla camera in fondo al corridoio c’era qualcuno che si era introdotto nel suo appartamento: ha iniziato a chiamare a gran voce il figlio che stava dormendo in una stanza vicina dicendogli che c’era un ladro in casa, ma visto che il figlio chiuso nella sua camera non rispondeva alle sue grida, la donna ha iniziato ad urlare costringendo il ladro alla fuga.

Il malvivente è uscito dalla porta dell’appartamento per poi prendere velocemente le scale che portano all’uscita dalla palazzina. In pochi secondi è sparito. L’appartamento preso di mira non è isolato ma è all’interno di una palazzina dove abitano altre famiglie, ubicata nel quartiere Cappuccini.



La signora, una 85enne, era arrivata in paese giovedì per trascorrere alcuni giorni di riposo nella sua residenza cingolana. Ma dopo la paura di giovedì notte, il giorno dopo senza neanche andare a segnalare il fatto ai carabinieri, ha fatto le valige in fretta e se n’è andata. Il malvivente prima di scappare era riuscito ad aprire la borsa della signora, tirato fuori tutto quello che c’era dentro, senza però trovare né denaro e né oggetti di valore. Non è la prima volta che la signora si trova a che fare con questi spiacevoli fatti: l’anno scorso i ladri le avevano visitato la casa cingolana trafugando diverse migliaia di euro. Questa volta il malvivente è fuggito senza riuscire a rubare niente.