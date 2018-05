Sorprende ladro in pizzeria: pugni sull'auto e minacce col cacciavite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Scoperti mentre erano intenzionati a compiere un furto in un appartamento, minacciano con un cacciavite uno dei titolari di una pizzeria a Mummuiola. I due proprietari attorno alle 21.15 avevano chiuso il locale per andare a casa. Uno di loro, però, aveva dimenticato il cellulare nel locale, così è tornato a riprenderlo.Una volta sul posto l’uomo ha notato una persona sul balcone (il locale è al piano terra) di un appartamento situato al primo piano della palazzina. E ha subito avvertito la socia, arrivata poco dopo sul posto. Il malvivente appena si è accorto di essere stato scoperto è saltato dalla terrazza ed ha affrontato il titolare con un cacciavite in mano, mentre l’altro (il terzo era nella macchina parcheggiata a pochi metri dall’entrata) si è avvicinato all’auto della donna (lei era ancora dentro) e ha iniziato a sferrare pugni sul mezzo. La donna impaurita ha chiamato i carabinieri. Sono stati attimi di terrore. Dopo alcuni minuti i due malviventi sono saliti nella loro macchina, una Mercedes grigia, e sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.