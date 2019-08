Seminudo vuole lanciarsi dal viadotto: â€‹gli automobilisti si fermano e lo salvano

di Leonardo Massacesi

CINGOLI - Un uomo di 55 anni residente nel Cingolano ha tentato di di gettarsi dal viadotto Moscosi nel lago di Castreccioni per togliersi la vita. Fortunatamente in quel momento transitavano alcuni automobilisti che hanno notato l’uomo seminudo al di là delle barriere: alcuni di loro non hanno perso tempo, sono scesi subito dalla macchina ed hanno afferrato l’uomo evitando così che mettesse in atto i suoi propositi.I soccorritori hanno anche cercato di parlare con l’uomo in attesa dell’arrivo del 118 dall’ospedale cingolano per dargli conforto e soprattutto allontanare dalla sua mente quanto aveva cercato di mettere in atto.