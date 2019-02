Si schianta e lascia l'auto in vendita sul bordo della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Ha un incidente con la macchina e per fortuna ne esce illeso, nonostante l’auto sia mezza distrutta. Il proprietario però, anziché portare subito a casa il mezzo, la lascia ai margini della strada statale 502 e a distanza di otto giorni la mette in vendita con tanto di cartello e numero telefonico appeso al finestrino. Ha provato prima a chiedere a un rivenditore della zona se fosse interessato all’acquisto ma senza esito, così ha deciso di metterla in vendita senza aggiustarla. Siamo in località Bachero nei pressi dell’incrocio per San Vittore, vicino al Covo dei Pirati, e l’auto è stata lasciata subito dopo una curva, a detta di molti in un tratto pericoloso.