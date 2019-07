Due donne scendono dalle auto e si picchiano: arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Si azzuffano in mezzo alla strada, prendendosi a schiaffi. Poi qualcuno chiama i carabinieri. Ci è voluta la presenza delle forze dell’ordine per mettere fine ad una furibonda lite tra due donne scoppiata nel pomeriggio di giovedì, attorno alle 18, lungo la strada provinciale Cingoli-Apiro.Non si conoscono i motivi della lite ma sembra che siano di carattere personali. Le due donne viaggiavano a bordo delle proprio auto e stavano percorrendo una dietro l’altra la provinciale in direzione Cingoli: improvvisamente si sono fermate e sono scese in strada inviperite, passando subito dalle parole alle mani. È successo in un’arteria a quell’ora molto trafficata e diversi automobilisti hanno assistito al litigio tra le due donne, che non sarebbero di Cingoli.