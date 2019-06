Sbanda e l'auto si ribalta: donna ferita estratta dalle lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Pauroso fuori strada questa mattina poco dopo le 7 lungo la strada statale 502: una donna di 74 anni alla guida di un Fiat Qubo nell'affrontare una curva mentre saliva in direzione Cingoli, ha sbandato per alcuni metri e si è ribaltata sull'asfalto rimanendo incastrata all'interno della macchina. La donna residente a Montalvello, frazione di Apiro, ha riportato diverse contusioni ed è stata accompagnata in ambulanza al Carlo Urbani di Jesi. E' rimasta sempre cosciente.