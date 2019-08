Santa Sperandia e il mistero del corpo incorrotto da secoli: arriva il cardinale

di Leonardo Massacesi

CINGOLI - Continua a destare molto interesse il corpo di Santa Sperandia, ancora intatto dopo quasi sette secoli e mezzo dalla sua morte (datata 1276), custodito in un’urna nell’omonima chiesa. Così nel corso delle feste annuali (dal 29 agosto all’11 settembre) per la santa patrona di Cingoli è previsto l’arrivo del cardinale Robert Sarah, 74 anni, nato in Guinea, dal 2014 Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.Il porporato, ministro del Vaticano, sarà a Cingoli per il 1 settembre per far visita alle monache benedettine del Monastero di Santa Sperandia (attiguo alla chiesa) e celebrare la messa delle 10 alla Collegiata di Sant’Esuperanzio. Poi sarà accompagnato da una guida a visitare la città (nonché la splendida Madonna del Rosario di Lorenzo Lotto) e il Lago di Castreccioni.