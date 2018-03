Ruba i ponteggi e li carica nel furgone: arrestato in flagrante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - I carabineri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata, insieme ai colleghi della stazione di Cingoli, nella mattinata di ieri hanno arrestato un uomo di 57 anni residente in provincia di Macerata, noto alle cronache giudiziarie, per furto di ponteggi edili. I militari del Radiomobile, a seguito di una segnalazione, hanno sorpreso l’uomo nella periferia cingolana dopo essersi introdotto nella proprietà di un pensionato, rubando svariati ponteggi. Il 57enne li aveva caricati su un furgone che aveva preso a noleggio in un paese del maceratese.Oltre a rispondere del furto degli attrezzi, per un valore di oltre 500 euro, l’uomo è stato anche denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per aver violato il foglio di via obbligatorio dal paese dove aveva noleggiato il mezzo.