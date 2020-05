Addio a Rosella, prof e dirigente sportiva uccisa dalla malattia a soli 54 anni

CINGOLI - Lutto nel mondo scolastico e dello sport per la morte di Rosella Ottaviani, 54 anni, residente a Grottaccia, insegnante di scienze motorie. Rosella si è arresa alla malattia, contro la quale ha combattuto fino alla fine. Per più di 15 anni è stata istruttrice e responsabile tecnico della Società Juvena Ginnastica. Lascia il marito Francesco e due figli, Nicola e Marco. Il funerale si terrà in forma ristretta domani al cimitero di Villa Strada.

La preside dell’Alberghiero Maria Rosella Bitti ne ricorda «l’instancabile impegno, passione e professionalità per il suo lavoro di docente e di collaboratrice della dirigenza». La presidente della Juvena Ginnastica Vincenzina Egidi la definisce «ragazza seria, per molti anni punto di riferimento per la società, i bambini e i ragazzi e i loro genitori. Un esempio per tutti». Ultimo aggiornamento: 13:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA