Il propietario è alla Messa: ​i ladri gli ripuliscono l'auto parcheggiata

CINGOLI - Forzate due auto: in una rubato un marsupio con all’interno documenti personali, patente, bancomat (fortunatamente non utilizzato) e chiavi di casa, nell’altra trafugata una felpa. La prima spaccata è stata messa a segno nei giorni scorsi, in piena mattinata, davanti alla Collegiata di Sant’Esuperanzio, quando il proprietario dell’auto era all’interno della chiesa con l’intera famiglia per partecipare la messa. Mentre l’altro furto è stato compiuto lunedì sera (prima di cena) nel parcheggio sul retro del palazzetto dello sport, in via Cerquatti.