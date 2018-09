Precipita dalle scale al pranzo â€‹di nozze: è grave Arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI- Cade dalle scale di un ristorante, batte la testa e a causa del grave trauma viene trasportata all’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza.Pranzo di nozze con un fuori programma che ha destato grande paura tra gli invitati e che ha in parte rovinato il clima della festa. Vittima dell’infortunio è un’anziana, di 76 anni residente nel Maceratese. Al momento del ricovero non è stata giudicata in pericolo di vita. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio attorno alle 16 in un ristorante de della campagna cingolana a circa otto chilometri dalla cittadina. Secondo le prime descrizioni, durante il banchetto nunziale la donna è scesa dalle scale interne del locale, probabilmente è scivolata ed è rovinosamente caduta scivolando per paio di gradini, battendo la testa e riportando alcune ferite.