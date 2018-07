Precipita dalla scala a 4 metri d'altezza e si schianta: grave operaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Cade da una scala, dall'altezza di quattro metri, mentre sta facendo dei lavori in una casa. L'uomo ha riportato alcuni traumi ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette essendo le eliambulanze in quei momenti tutte impegnate in altri interventi.L'episodio si è verificato verso le 11 a Cingoli, nella frazione di Mummuiola. Il ferito è stato subito soccorso dalle altre persone che lo stavano aiutando, le quali hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Il medico, una volta arrivato sul posto, dopo aver constatato la gravità delle lesioni riportate dall'operaio ha disposto il trasferimento del ferito alla struttura sanitaria dorica in ambulanza.