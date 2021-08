Il polo vaccinale di Cingoli aperto solamente su prenotazione: nell’ultima giornata nella struttura sono state iniettate 212 dosi

CINGOLI - Al momento il centro vaccinale di Cingoli, aperto dal 15 maggio (ma solo per un giorno a settimana), continuerà ad essere operativo sulla base delle prenotazioni. Il polo del Balcone delle Marche non è in grado di rispondere alle nuove disposizioni in vigore da ieri, con le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni che possono presentarsi ai centri vaccinali anche senza prenotazione.

Servizio invece attivo negli hub più grandi. «Qui a Cingoli non credo che sia possibile essere operativi senza avere le prenotazioni - ha spiegato il dottore Luigi Ippoliti, medico di medicina generale, presente al centro vaccinale -. Siamo partiti con un’organizzazione e un programma di lavoro ben precisi, con delle turnazioni delle squadre medico-infermieristiche stabilite sulla base della disponibilità data dagli stessi operatori sanitari che hanno aderito a questa iniziativa. Le dosi che ci vengono consegnate sono pari al numero delle prenotazioni. Per cui andiamo avanti come fatto finora».



Intanto di giornata in giornata si sta abbassando di molto l’età anagrafica delle persone che ricevono la dose. I dati complessivi: a Cingoli nelle tredici giornate si sono vaccinate 2.266 persone di cui circa 1.416 con la prima dose, mentre quelle che hanno completato il ciclo sono finora circa 880. Ricordiamo che nelle prime cinque giornate di lavoro il centro è rimasto aperto solo al mattino per l’inoculazione delle prime dosi, poi dalla sesta giornata in poi si è lavorato anche di pomeriggio, dedicandosi soprattutto alle seconde dosi. Nel totale delle vaccinazioni ci sono anche quelle effettuate venerdì scorso (212) dalla squadra composta dai medici Luigi Ippoliti e Adriano Cannella e dagli infermieri Daniela Angelucci ed Eraldo Carbonari.

