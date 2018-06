Gli negano da bere, ubriaco chiama â€‹carabinieri per rissa che non c'è: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI – E’ già ubriaco, il barista rifiuta di servirgli ancora da bere e lui mette in atto una vendetta che però gli costa una denuncia da parte dei carabinieri.E’ successo in un bar di Cingoli, l’ubriaco ha chiamato i carabinieri per denunciare una rissa nel locale. I militari sono precipitati ma hanno constatato che non stava succedendo nulla, così hanno denunciato l’uomo per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.