Morto l’imprenditore Doriano Lillini. Una vita divisa tra la meccanica e la grande passione per il calcio

CINGOLI - Comunità di Cingoli in lutto per la morte dell’imprenditore metalmeccanico Doriano Lillini, 63 anni, residente a San Faustino dove abitava con la famiglia. Dopo vari anni come dipendente della Barigelli costruzioni macchine raccogli barbabietole, con alcuni soci aveva una aperto una fabbrica a Villa Strada affittando una parte del capannone della stessa Barigelli. Lascia la moglie Antonietta, la mamma Maria, i figli Marco e Monica, il genero Michele, la sorella Giuliana, i nipoti Luca e Matteo. Famiglia molto apprezzata e inserita nella comunità, quella di Lillini. Appassionato di calcio che aveva praticato in gioventù, Lillini frequentava alla domenica lo Spivach per assistere alle partite della Cingolana, seguita anche in trasferta. Oggi alle 16 l’addio nella chiesa di San Faustino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA