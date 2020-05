I familiari di Franco, morto nella casa di riposo. «Nostro zio solo e impaurito, nessuno ci ha mai informato»

CINGOLI - «Nostro zio è morto senza che noi avessimo potuto sentirlo, vederlo ed essergli di conforto nei suoi ultimi giorni. Una maggiore comunicazione con lui avrebbe potuto aiutarlo a sentirsi più sereno». Il pensiero è espresso dai familiari di Franco Santalucia, l’82 enne ex meccanico deceduto mercoledì scorso alla casa di riposo. Ne hanno tracciato un ritratto con una lettera aperta venata di rimpianto e di dolore per la sofferenza del cingolano che negli ultimi giorni rifiutava anche il cibo.

«Per noi è stato uno zio libero e sognatore. Gli vogliamo molto bene – scrive Francesca Mastracci, nipote di Santalucia, a nome delle famiglie Santalucia, Coltorti, Mazzuferi, Mosca e Sarnari –. Nostro zio era alla casa di riposo da qualche anno e aveva patologie pregresse. A marzo la residenza per anziani ci aveva comunicato che aveva il Covid-19, era positivo ma asintomatico. Poco tempo dopo ci sono arrivate rassicurazioni sulle sue condizioni di salute. A metà aprile, però, non siamo riusciti più a contattarlo né tramite la struttura, dato che nessuno rispondeva al telefono o dicevano di richiamare, né tramite il cellulare che gli avevamo fatto avere proprio per non perdere i contatti». I contatti sono arrivati due giorni prima della sua morte. «Insistendo abbiamo parlato con il dottor Luigi Ippoliti che ci ha detto che da qualche giorno zio Franco non mangiava e si strappava la flebo dal braccio - continua la lettera -. Così abbiamo scritto al sindaco Vittori e al vice Saltamartini per far avere un supporto psicologico e psichiatrico a nostro zio. L’amministrazione comunale ha accolto la richiesta, ma nostro zio è morto dopo due giorni». Santalucia soffriva la solitudine ed era impaurito. «Pensiamo che la sua reazione sia legata al fatto di vedere persone con tute, la voce camuffata dalle mascherine, irriconoscibili o sconosciute», spiega la Mastracci. «Quello che ci addolora, come noi immaginiamo tante famiglie nella stessa situazione - conclude -, è non averlo potuto sentire ed essergli di conforto, oltre al fatto di non aver ricevuto notizie di lui. Una maggiore comunicazione con lui lo avrebbe aiutato a sentirsi più sereno prima di morire. Ci piacerebbe sensibilizzare le persone e le istituzioni perché gli anziani e i malati non fossero privati dei loro contatti quando sono lontani dai parenti».

Dal dolore un bellissimo gesto in ricordo. «Come famiglia di zio Franco, abbiamo deciso di donare un tablet in sua memoria ai pazienti rimasti nella casa di riposo, per consentire a loro e ai loro parenti di tenersi in contatto anche nei momenti difficili». © RIPRODUZIONE RISERVATA