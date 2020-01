La moglie non lo vede rientrare in casa per pranzo e lo trova morto sotto la motozappa in giardino

CINGOLI - Dramma a Santa Maria del Rango di Cingoli dove è morto un pensionato di 73 anni rimasto incastrato sotto alla motozappa mentre lavorava nell'orto di casa. Il tragico incidente è accaduto alle 12.30 sul terreno vicinissimo alla sua residenza di campagna distante una decina di metri. La moglie non vedendolo rientrare per pranzo é andata a vedere cosa era successo ed ha trovato il 76enne sotto la macchina agricola. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 di Cingoli e dell'eliambulanza proveniente da Fabriano. Lo staff medico per qusi un'ora ha cercato di rianimare l'uomo ma il suo cuore non ha ripreso più a battere tra la disperazione dei familiari. Uomo dal cuore d' oro sempre pronto a dare una mano ai più bisognosi.

Ultimo aggiornamento: 15:07

