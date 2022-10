CINGOLI - Cingoli piange la scomparsa di Maria Teresa Stoppoloni, 88 anni compiuti a luglio, moglie del cavaliere Enea Angelucci, titolari dell’Hotel Miramonti della città che hanno diretto e gestito per quasi mezzo secolo. La coppia a maggio del 2021 avevano festeggiato i 65 anni di matrimonio.

Conosciutissimi non solo nel settore turistico ma anche per aver creato una delle più interessanti manifestazioni culinarie-sportive come “Il Battilardo d’oro”, un premio nato nel 1984 e proposto dalla coppia cingolana per sedici anni, consegnato a circa duecento personaggi sportivi di varie discipline per le loro imprese sportive. Ne ricordiamo alcuni nel calcio (Massimo Ambrosini, Carletto Mazzone, Luca Marchegiani), nella pallacanestro (Valerio Bianchini), nella scherma (Valentina Vezzali), nella pallavolo (Samuele Papi, Fabio Giulianelli). Ma anche un’altra importane iniziativa porta la loro firma: “L’uomo in cucina”. Sono stati loro a ideare questo evento agli inizi degli anni ‘80 con attori e attrici all’Hotel Miramonti chiamati a sfidarsi in cucina con piatti tipici. Poi giudicati da una giuria. Tra i protagonisti Diego Abbatantuono, Ugo Tognazzi, Andy Lotto, Cristian De Sica, Luciano Salce, Luc Merenda.