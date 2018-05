Manager di 64 anni stroncato da infarto durante la vacanza in Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - È morto in Sardegna mentre era in vacanza con la moglie il manager e imprenditore cingolano Lucio Piombetti, 64 anni, noto per il suo incarico di segretario generale del Consorzio Iggp di Macerata. Giovedì mattina l’uomo, mentre era in casa, si è sentito male e la moglie Lida Diva (chiamata da tutti “Lilli”), ostetrica per più di trent’anni all’ospedale di Macerata, ha subito chiamato l’ambulanza con la quale il 64enne è stato trasportato all’ospedale do Olbia.Preso in cura dallo staff medico, subito la situazione è apparsa gravissima. I sanitari hanno fatto di tutto per far tornare a battere il cuore del cingolano, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. Fatale un infarto. Ieri i figli Walter, Roberto e Dalida sono partiti per la Sardegna. Una tragedia del tutto inaspettata, perché Piombetti non aveva mai avuto problemi cardiaci. Un dramma che ha sconvolto tutti. Piombetti 25 anni fa da Cingoli si era trasferito a Macerata per seguire meglio il suo lavoro: nel capoluogo maceratese aveva aperto anche una propria azienda di prodotti alimentari naturali, la Igos. Lui li creava (con tanto di brevetto) e li commercializzava in mezzo mondo arrivando fino in Cina e nei Paesi arabi, dove aveva instaurato degli ottimi rapporti commerciali. Il suo ultimo successo? La produzione di spumanti senza alcol provenienti da agricoltura biologica. Il suo primo viaggio a Dubai nel 2008, in rappresentanza del consorzio Iggp, di cui era stato uno dei fondatori. Ma tutto questo senza dimenticarsi del suo paese natale (anche la moglie è di Cingoli) dove veniva spesso, sopratutto nel periodo estivo. Tanto da acquistare una casa nel centro storico proprio per trascorrere weekend e periodi di relax.