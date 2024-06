CINGOLI - Alessandro Maccioni, ex direttore dell’Area vasta 3 di Macerata, è il candidato sindaco sostenuto dalla lista “Per Cingoli”.

Quali motivazioni l’hanno spinta a scendere in campo?

«Da più parti mi è stato chiesto di candidarmi. Ho messo insieme persone in una lista civica che non ha preso e non prenderà ordini da alcun partito. Condividiamo il giudizio negativo su 15 anni di amministrazione Saltamartini-Vittori. E siamo in perfetta sintonia su ogni punto del nostro programma».

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Obiettivo sicurezza, il grande impegno dei Carabinieri: un arresto e sei denunce L'OPERAZIONE Porto Recanati, minavano alla salute dei consumatori: sequestrati oltre 1200 articoli non sicuri



Quali sono le priorità?

«La casa di riposo, ma da realizzare in un’altra area, senza consumo di suolo pubblico. Abbiamo individuato quattro siti alternativi per realizzare una casa di riposo con residenza protetta, appartamenti per autosufficienti e centro diurno per malati di Alzheimer. Per il polo scolastico chiederemo con la massima urgenza alla Provincia un preciso impegno per far rimanere l’Istituto Alberghiero a Cingoli per i prossimi 10 anni, a prescindere dall’andamento delle iscrizioni, e contestualmente il progetto esecutivo per quantificare tempi e costi di realizzazione».

E poi?

«Bisogna fermare il progetto di demolizione e ricostruzione dell’attuale Mercato coperto per realizzare il Centro operativo (Coc), che a nostro avviso deve essere fatto a San Giuseppe, vicino all’ elisuperficie. E poi va affrontata con la Provincia e il Cosmari la situazione della discarica di Botontano, individuando da subito un sito alternativo e bloccare l’ampliamento di quello cingolano utilizzando tutti gli strumenti disponibili. Bisogna nominare da subito il nostro rappresentante nel Cda del Cosmari. Inoltre, occorre individuare insieme a operatori economici e associazioni di categoria gli obiettivi strategici per fermare la perdita di imprese e residenti».

La prima cosa da fare se verrà eletto?

«Proporrò alla lista Vittori di fare una foto tutti insieme, stringendoci le mani, e chiedendo a tutti l’impegno di lavorare per Cingoli, lasciandoci alle spalle le polemiche della campagna elettorale. Collaborerò con Regione, Provincia e tutte le autorità».

Come saranno scelti gli assessori?

«Sicuramente tenendo conto sia delle competenze che delle preferenze, ma soprattutto condividendo le scelte con tutta la lista, eletti e non eletti».

Perché i cittadini dovrebbero scegliere lei?

«Porterò serenità tra l’amministrazione comunale e i cittadini. Non ho conflitti di interesse, non ho imprese di famiglia e nemmeno familiari da sistemare. Non approfitterò della carica di sindaco per dar corso alla mia carriera politica. Mi dedicherò solo e soltanto alla mia città. La mia storia racconta che sono stato un professionista che ha sempre realizzato quanto promesso».