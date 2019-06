Don Giuseppe muore nel giorno del compleanno comunità nello sconforto

di Leonardo Massacesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Un’intera comunità in lutto per la morte di don Giuseppe Lippi, 90 anni, il decano dei sacerdoti cingolani con 66 anni di sacerdozio. Parroco da 32 anni di Villa Torre (dove già era stato come cappellano dal ‘53 al ‘57), nel corso della sua lunga missione apostolica è diventato un personaggio molto amato da tutti, giovani e meno giovani. Ha ricoperto anche l’incarico di vicerettore del Seminario di Cingoli e vice parroco alla Cattedrale Santa Maria Assunta. Il religioso, dopo il sisma, con la chiesa San Pietro Apostolo inagibile, mise a disposizione la sua casa per la messa. Poi riuscì a trovare una soluzione migliore ristrutturando i locali dell’ex asilo. Una passione per la Juventus, ma anche per tutto il calcio in generale.