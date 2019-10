I ladri sfondano la finestra della villa e fanno il pieno di soldi e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Son tornati i ladri delle abitazioni: preso di mira, questa volta, il quartiere Trentavisi. I malviventi sono entrati in una villa rompendo un finestrone che guarda sulla strada principale, hanno rovistato all’interno e poi sono fuggiti con oro (un paio di catenine, alcuni braccialetti e diverse spille) e denaro per qualche centinaio di euro. Il tutto per un valore stimato di circa tre mila euro. Tra i danni anche il finestrone rotto.Il colpo è stato messo a segno sicuramente dopo le 20. In casa al momento non c’era nessuno poiché la proprietaria doveva ancora rientrare dal lavoro. Nessuno dei residenti delle abitazioni vicine ha sentito niente, anche perché in quel momento molti stavano cenando.Quando la donna è tornata a casa si è accorta subito che qualcuno aveva “visitato” la sua residenza: infatti, una volta entrata con l’auto in garage, ha notato che molte cose da sempre sistemate in appositi spazi erano state spostate.