I ladri non vanno in vacanza: quattro case svaligiate a Natale, rubato anche il salvadanaio di un bimbo

CINGOLI - Raid ladresco nel giorno di Natale. In zona Trentavisi visitate in poco più di mezz'ora, dalle 17 alle 17.30, quattro abitazioni, tutte vicine, tutte senza luce, e tutte al momento vuote con i residenti che erano usciti. Il bottino ammonterebbe ad alcune migliaia di euro in monili d'oro. Sparito anche un salvadanaio di un bambino, pieno di monete.

LEGGI ANCHE:

I ladri non danno tregua. Quattro abitazioni svaligiate, rubati gioielli e materiale elettronico

I ladri si spacciano per testimoni di Geova, ma i cani da guardia li mettono in fuga

Gli oggetto preziosi sono stati rubati in una sola residenza delle quattro colpite, perchè nelle altre tre i ladri non hanno trafugato niente di valore pur mettendo a soqquadro le camere da letto. Hanno lasciato intatte le altre stanze puntando solo sulle camere per cercare l'oro. In queste stanze hanno praticamente rovesciato a terra di tutto: comodini armadi, scatole e cassetti. Sul posto i carabinieri di Cingoli che casa dopo casa hanno ascoltato i proprietari e avviato le indagini per individuare gli autori dei colpi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA