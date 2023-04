CINGOLI - Ladri in azione in due abitazioni, una in località Colle San Valentino e l’altra in località Santa Maria del Rango. Il bottino più consistente è stato quello trafugato a Colle San Valentino, dove i malviventi sono riusciti a fuggiti con diversi monili d’oro per un valore di circa 6 mila euro. Una seconda segnalazione è arrivata dall’altra frazione di Cingoli, ma qui non si conosce ancora l’ammontare della refurtiva.

Nel primo caso i proprietari erano usciti intorno alle 16 e rientrati verso le 21. Subito la scoperta choc, con tutte le stanze a soqquadro e il cofanetto dei gioielli svuotato con tutti i ricordi di ricorrenze familiari spariti.



I malviventi (sarebbero arrivati nell’abitazione attraversando un campo e saltando una rete di recinzione) hanno preso di mira la finestra del bagno rompendo prima le persiane e poi il vetro, danneggiando anche una parte del muro.



Dunque tra monili in oro spariti, le persiani da rifare, la finestra da riparare e la sistemazione del muro, il colpo costerà alla famiglia cingolana circa 8 mila euro. Segnalato il furto, sul posto sono arrivati i carabinieri di Macerata. Ieri mattina il proprietario si è recato nella caserma di Cingoli per presentare la denuncia. È probabile che qualcuno tenesse sotto osservazioni l’abitazione e i movimenti dei residenti. Ma saranno le indagini che già sono state avviate a fare luce su quanto è accaduto in questa solitamente tranquilla frazione di Cingoli. Anche per quanto riguarda il furto a Santa Maria del Rango sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma. I carabinieri sono impegnati quotidianamente nell’attività di controllo del territorio.